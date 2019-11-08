П'ять команд забезпечили собі вихід в плей-офф Ліги Європи

Визначилися команди, які за підсумками 4 туру групового етапу Ліги Європи-2019/20 достроково вийшли в плей-офф турніру. Про це в Twitter повідомляє прес-служба Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Ними стали англійський "Манчестер Юнайтед", каталонський "Еспаньол", іспанська "Севілья", швейцарський "Базель" і шотландський "Селтік".

"Севілья" розгромила "Дюделанж" (5:2), вигравши четвертий матч поспіль у групі. По 10 очок набрали "Селтік", який обіграв "Лаціо" з рахунком 2:1, "Манчестер Юнайтед", який здобув велику перемогу над "Партизаном" (3:0), "Еспаньол", який розгромив вдома "Лудогорець" (6:0), і "Базель" переграв "Хетафе" (2:1).

Представники України, "Динамо" і "Олександрія" зіграли внічию. Київський клуб на виїзді зіграв внічию з "Копенгагеном" (1: 1). Олександрійці на "Арені Львів" показали характер і вирвали приголомшливу нічию з "Сент-Етьєном" (2: 2).

Нагадаємо, німецька "Баварія", італійський "Ювентус" і французький "Парі Сен-Жермен" достроково гарантували собі участь в стадії плей-офф Ліги чемпіонів-2019/20.