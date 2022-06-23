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Росія зруйнувала 23 ТЦ в Україні. Які втрати понесла торгівельна галузь за час війни

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Четвер 23 червня 2022 07:16
Росія зруйнувала 23 ТЦ в Україні. Які втрати понесла торгівельна галузь за час війни ТРЦ Retroville в Києві після ракетного обстрілу (фото УРТЦ)
Автор: Леся Панченко

Російські ракети руйнують не тільки житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури, а й торгові центри. Це спричиняє великі прямі (внаслідок руйнування) та непрямі (внаслідок вимушеного простою та падіння купівельної спроможності) фінансові втрати для української торгівельної галузі.

Загальні втрати галузі за 4 місяці війни вже склали майже 10 млрд доларів США, розповідає РБК-Україні Realty з посиланням на аналітику Української Ради Торгових Центрів (УРТЦ).

Зруйновані та пошкоджені ТРЦ в Україні

Прямі втрати торговельних центрів, які рахуються як вартість відновлення пошкоджень ТЦ, складають 350 млн доларів. Станом на початок червня в Україні значних пошкоджень зазнали 23 ТЦ.

Найбільша частка зруйнованих ТЦ знаходиться на Сході – 12 будівель пошкоджено на 250 млн доларів. У Києві та області постраждали 6 ТЦ на суму 68 млн доларів. На Півдні зруйновано 5 ТЦ на суму 29 млн доларів.

Найбільш постраждалими ТЦ є "Порт сіті" (Маріуполь), Nikolsky та "Караван" (Харків), Retroville (Київ), Fabrikа (Херсон).Росія зруйнувала 23 ТЦ в Україні. Які втрати понесла торгівельна галузь за час війниДжерело: УРТЦ

Загалом на Сході постраждало 37% всіх торгівельних площ регіону. Далі йде південь – 15% зруйнованих будівель. Пощастило регіону Північ. Незважаючи на активні бойові дії, значних пошкоджень не зазнал жоден ТЦ.

Скільки грошей втратила галузь внаслідок війни

Значно більшими є непрямі втрати, що понесли торгові центри.

Загальні непрямі втрати оцінюються у 9,5 млрд доларів США, з яких:

  • втрата контролю над об’єктом – 0,42 млрд;
  • втрати капіталізації – 7,4 млрд;
  • недоотриманий прибуток діючих ТЦ – 361 млн;
  • недоотриманий прибуток ТЦ, що мали відкритися у 2022 році – 0,5 млн;
  • капіталізація ТЦ, що мали відкритися у 2022 – 1,22 млрд.

Найбільші непрямі збитки спостерігаються на Сході України, де бойові дії продовжуються. Незважаючи на те, що деякі ТЦ відновлюють роботу, прибутки залишаються на рівні, меншому 30% від довоєнних.

Центр та Захід, навпаки, демонструють швидке відновлення вже у квітні та травні. Поступово з травня та червня починають відновлюватись Північ, Південь та Київ.Росія зруйнувала 23 ТЦ в Україні. Які втрати понесла торгівельна галузь за час війниДжерело: УРТЦ

Також значні втрати (1,2 млрд доларів) вітчизняні компанії отримали внаслідок зупинки будівництва 19 ТЦ, що мали відкритися у 2022 році. Зупинилось проектування та будівництво також багатьох ТЦ, що мали відкритися у 2023-2024 рр.Росія зруйнувала 23 ТЦ в Україні. Які втрати понесла торгівельна галузь за час війниТРЦ "Караван" в Харкові (фото УРТЦ)

"9,8 млрд доларів – це втрати, які має галузь тільки за 4 місяці війни. Не треба забувати, що з 2014 року на тимчасово окупованій території залишається близько 780 тис кв.м професійних торгівельних площ. Якщо враховувати їх оцінку та недоотриманий за 8 років прибуток, то втрати складуть додатково ще більше 2 млрд доларів", – зауважив Максим Гаврюшин, Голова УРТЦ.

Що нас очікує протягом року

Експерт наголошує, що галузь, на жаль, й надалі буде втрачати недоотриманий прибуток внаслідок руйнувань та зменшення споживання. За наступні 12 місяців українські ТЦ можуть втратити ще біля 1 млрд доларів. Таким чином, за рік загальні втрати можуть становити біля 13 млрд доларів.

Ключовими факторами великих непрямих втрат є скорочення споживання внаслідок міграції та бойових дій, а також підвищення ризиків країни, що впливає на інвестиційну привабливість торгової нерухомості. Також варто враховувати труднощі, що мають зараз рітейлери в Україні – логістика, валютні операції, проблеми з персоналом, відсутність кредитування, зростання цін внаслідок падіння гривні тощо.

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