ua ru
Сб, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російський військовий зізнався у вбивстві, порадивши дружині "гальмувати бабки" (перехоплення)

Новость на русском →
Україна, Субота 03 вересня 2022 10:29
Російський військовий зізнався у вбивстві, порадивши дружині "гальмувати бабки" (перехоплення) Фото: у новому перехопленні ГУР окупант зізнається дружині у вбивстві (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російський окупант зізнався дружині про військовий злочин в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення ГУР розмови окупанти з дружиною.

"Ты бабки тормозни, я здесь немножечко подкосячил, вы**бал кого не надо и по ходу с меня догоняшки будут, когда приеду. Военное преступление знаешь что это такое, нет?" - каже окупант, відповідаючи на запитання дружини, яка не розуміє його слів.

Своєю чергою, дружина окупанта розповіла про військових, які намагаються уникнути відправки в Україну. За її словами, з "16-го года болеют они".

Як повідомлялося, раніше із перехоплення ГУР стало відомо, що російські окупанти вбивали цивільних в окупованому Херсоні. Зокрема, розстрілювали їх із гармати і переїжджали машиною.

Нагадаємо, в одному із перехоплень СБУ стало відомо, що російські війська "рівняють із землею" міста та села в Україні, які не можуть захопити під час бойових дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Глава МАГАТЕ дав брифінг після візиту в Україну і на ЗАЕС: головні заяви
Глава МАГАТЕ дав брифінг після візиту в Україну і на ЗАЕС: головні заяви
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"