ППО України знищила 7 повітряних цілей окупантів

Протиповітряна оборона Повітряних сил і Десантно-штурмових військ 12 травня вразили сім повітряних цілей РФ. Зокрема, ЗСУ збили один вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що авіація Повітряних сил і сухопутних військ Збройних сил України продовжує завдавати ударів з повітря по позиціях російських окупаційних військ за різними напрямками.

Нагадаємо, на території Донецької та Луганської областей захисниками і захисницями України 11 травня відбиті дев'ять атак ворога, знищені вісім танків, шість одиниць бойової броньованої техніки, п'ять автомобілів і одна зенітна установка противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири БПЛА типу "Орлан-10".

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