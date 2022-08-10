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ППО за кілька годин збила 2 російські ракети над Запорізькою областю, - ОВА

Фото: Система ППО збила ракету в Запорізькій області (perild.com)
Автор: Олег Васьків

У Запорізькій області система ППО збила дві російські ракети. Завдяки роботі ЗСУ було врятоване не одне українське життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Посадовець нагадав, що 9 серпня близько 23:00 поблизу Запоріжжя було чутно гучний звук вибуху.

"За попередньою інформацією, це результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ, яка збила ворожу ракету. Наразі обставини події встановлюються", - зазначив очільник області.

Водночас Старух вказав, що через годину, вже 10 серпня, "наші хлопці зробили дубль-2".

"У нас мінус старі шибки, у ворога - мінус дві ракети!", - додав глава ОВА.

Він також закликав зберігати спокій, вірити у Збройні сили України та дотримуватися правил повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Миколаєві в ніч на 10 серпня було чутно звуки вибухів. У місті та області спрацювали системи оповіщення.

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Запорожская областьВійна Росії проти України