RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЧВК "Вагнера" отправила в ЦАР несколько сотен боевиков

Фото: ЧВК "Вагнера" отправила в ЦАР несколько сотен боевиков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В столицу ЦАР, город Банги, в рамках ротации прибыло несколько сотен наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Содружества офицеров за международную безопасность".

Власти США связывают эту организацию с деятельностью боевиков ЧВК "Вагнера" в Африке.

"В Банги прибыл очередной борт с инструкторами для работы в Центральноафриканской Республике. Плановая ротация продолжается", - говорится в сообщении.

Утверждается, что наемники ЧВК якобы оказывают помощь военным вооруженных сил ЦАР и сотрудникам правоохранительных органов республики в преддверии референдума 30 июля. В начале июля ЧВК "Вагнера" вывела из ЦАР сотни своих бойцов.

После бунта руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина предполагалось, что наемники могут покинуть страны Африки. Власти ЦАР говорили, что в случае их ухода примут любую другую группу по обеспечению безопасности от России.

Передислокация боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларусь

После неудачного бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его наемников обещали переместить в Беларусь. Туда же должен был прибыть и он сам.

В течение нескольких недель не было никакого официального подтверждения передислокации "вагнеровцев". Лишь 14 июля в сети появились кадры Пригожина в палаточном городке.

А вот 15 июля в сети начала появляться информация о том, что первая колонна вагнеровцев приехала в Беларусь, даже соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧВК ВагнераЦАР