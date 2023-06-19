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ЧВК "Вагнера" начала вербовать в свои ряды геймеров без опыта службы, - СМИ

Фото: ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

ЧВК "Вагнера" начала вербовать геймеров без опыта военной службы. Речь идет о техниках и операторах беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Верстка".

Отмечается, что ЧВК теперь ищет специалистов по управлению и обслуживанию БПЛА.

Потенциальному наемнику должно быть от 21 до 35 лет, он должен хорошо владеть компьютером и иметь физическую подготовку.

"Также там отмечалось, что плюсом для претендентов на позицию оператора будет опыт управления в авиасимуляторах на джойстиках, а также геймерское прошлое. Кто прям часами сидит и играет", - говорится в материале.

Журналисты позвонили по номеру и вербовщик ЧВК спросил, на каких именно устройствах потенциальный наемник хочет работать. Он сообщил, что в ЧВК "Вагнера" есть беспилотники двух типов, можно поехать воевать в Африку и Украину, а также добавил, что отсутствие опыта военной службы не является препятствием.

Ранее геймеров в ряды армии искало Минобороны РФ

ЧВК "Вагнера" на первая, кто привлекает на военную службу геймеров. Еще в 2020 году этим занималось Минобороны РФ.

"Тогда в Facebook появилась таргетированная реклама службы по контракту, предлагавшая "бросить вызов друзьям офлайн" и сыграть "по настоящим правилам, без читов и сохранений", - сообщило издание.

Участие ЧВК "Вагнера" в войне против Украины

Наемники ЧВК участвуют в войне почти с самого начала вторжения, участвовали в боях за Попасную, но больше "прославились" во время попыток захвата Бахмута.

Их главарь Евгений Пригожин ранее отрицал свою связь с ЧВК, но позже признался в этом и начал вербовать новых наемников в российских тюрьмах. ЧВК понесла значительные потери в Украине, а особенно в боях за Бахмут.

Соединенные Штаты Америки заявляли, что бойцы ЧВК "Вагнера" понесут сокрушительные потери на Бахмутском направлении.

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