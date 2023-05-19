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ЧВК "Вагнера" пытается закупить оружие для войны в Украине у Мали, - CNN

Иллюстративное фото: ЧВК "Вагнера" пытается закупить оружие для войны в Украине у Мали (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Частная военная компания "Вагнера" не оставляет попыток закупить оружие для войны в Украине у других стран. В частности, она пытается приобрести его у Мали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание утверждает, что, по словам американского чиновника, американская разведка рассекретила попытки "вагнеровцев" поставить оборудование для войны в Украине из Мали.

Чиновник уточнил, что ЧВК "Вагнера" успешно закупила оборудование, но также продолжает работать над закупкой мин, беспилотников, радаров и контрбатарейных систем у "контактов" в Мали для использования в Украине.

"Мы внимательно следим за этим", - добавил официальный представитель США.

Стоит заметить, что ЧВК "Вагнера" сотрудничает с вооруженными силами Мали, помогая им бороться с повстанцами-джихадистами. Еще в 2021 году глава МИД РФ Сергей Лавров подтверждал, что Мали будет нанимать российских вояк для "помощи в обеспечении безопасности".

Попытки купить оружие у "турецких контактов"

Неназванный чиновник США добавил, что в начале февраля представители "вагнеровцев" встречались и с "турецкими контактами" с намерением "приобрести у Турции оружие и оборудование", которые затем могли бы быть использованы на Украине.

"ЧВК "Вагнера" напрямую поддерживает войну России против Украины, и мы выступаем против попыток любой другой страны помочь России через ЧВК "Вагнера", - сказал представитель США.

Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на слитые документы Пентагона писало, что "вагнеровцы" запрашивали у Китая оружие и боеприпасы для войны в Украине. Они были уверены, что Пекин пойдет им на встречу, но власти КНР проигнорировали все запросы.

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