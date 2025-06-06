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ЧВК "Вагнера" почти через год после разгрома в Мали решила вернуться в Россию

Пятница 06 июня 2025 17:07
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ЧВК "Вагнера" почти через год после разгрома в Мали решила вернуться в Россию Фото: ЧВК "Вагнера" покидает Мали и возвращается в Россию (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

ЧВК "Вагнера" объявила, что выполнила "основную миссию" в Мали и покидает эту страну. Наемники возвращаются в Россию почти через год после того, как их разгромили туареги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegtam-канал "Разгрузка Вагнера", связанный с руководством "ЧВК Вагнера".

"Вагнеровцы" заявили, что они 3,5 года "бок о бок с народом Мали сражались против терроризма".

"Мы уничтожили тысячи боевиков и их командиров, которые годами терроризировали мирное население. Помогли местным патриотам создать сильную и дисциплинированную армию, способную защитить свою землю. И выполнили главную задачу - все региональные столицы вернулись под контроль законной власти. Миссия завершена. ЧВК "Вагнера" возвращается домой", - говорится в сообщении.

Нападение на "вагнеровцев" в Мали

Напомним, в июле прошлого года туареги из движения CSP-PSD разместили в интернете фотографии и видеоматериалы, демонстрирующие разгромленную колонну наемников ЧВК "Вагнер" в Мали. Согласно информации, боевые действия произошли 25 и 26 июля в районе Тинзауатен, недалеко от границы с Алжиром.

В результате боев были уничтожены и захвачены в плен десятки "вагнеровцев".

Ранее в ГУР Минобороны Украины намекали, что повстанцы заблаговременно получили информацию и все необходимое для проведения военной операции против российских наемников ЧВК "Вагнер" в Мали.

Подробнее о нападении на российских наемников и о том, кто такие туареги, читайте в материале РБК-Украина.

Добавим, считается, что Силы обороны Украины перемололи "вагнеровцев" в боях за Бахмут, после этого эта ЧВК перестала быть серьезным боевым формированием.

Как сообщали СМИ, во время штурмов Бахмута ЧВК "Вагнера" потеряла погибшими по меньшей мере 19 547 бойцов, из которых более 17 тысяч были заключенными.

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Российская Федерация Мали ЧВК Вагнера Вагнеровцы
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