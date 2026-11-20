Путину сейчас "нелегко" из-за войны, которая "должна была длиться один день", - Трамп
Русскому диктатору Владимиру Путину сейчас якобы "нелегко", поскольку он ведет войну, которая должна была длиться всего день.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию лидера США по результатам переговоров в Китае.
Во время общения с журналистами Дональд Трамп отметил, что российскому диктатору сейчас вроде бы "непросто" из-за затяжной войны против Украины, которая, по начальным расчетам Москвы, должна была завершиться за один день.
Комментируя вопрос о том, считает ли он Путина другом Америки, учитывая близость России к Ирану, глава Белого дома разграничил собственную позицию и позицию государства.
"Я не могу говорить от имени Америки. Что касается меня, то у меня с Путиным очень хорошие отношения", - заявил Трамп.
Напомним, что 19 ноября президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели встречу в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.
В ходе переговоров глава Белого дома публично назвал главу Кремля своим "другом" и выразил надежду, что их встреча принесет "много замечательного".
Впоследствии Трамп также вступился за Путина из-за ордера на арест от Международного уголовного суда (МКС).
Американский лидер заявил, что суд "вышел из-под контроля", имеет "фальшивую власть" и не может арестовывать глав государств.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Трампу в словах о "дружбе" с Путиным.
Глава государства подчеркнул, что для украинцев и большинства людей в мире российский диктатор является убийцей, который ежедневно атакует гражданскую и критическую инфраструктуру, а подобные комплименты лишь заставляют Кремль чувствовать себя безнаказанным и продолжать агрессию.