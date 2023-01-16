Путину не удалось уничтожить немецкую промышленность из-за войны в Украине, - министр экономики Германии

"План Путина заключался в том, чтобы повлечь за собой крах немецкой промышленности, но этот план провалился", - заявил министр экономики Германии Роберт Хабек на энергетической конференции в Берлине.

Он отметил, что надеется: энергетический кризис в Германии будет преодолен до 2024 года. И добавил, что благодаря быстрому строительству инфраструктуры для импорта газа ожидается, что хранилища газа будут заполнены до 2023 года и зимой 2024 года.

"Это приведет к "безопасным и стабильным" поставкам газа по умеренным ценам", - подчеркнул Хабек.

По данным регулятора газовой сети страны, после короткого периода минусовых температур в декабре теплый январь помог сохранить газохранилища Германии на 90% заполненными. И хотя недостаток газа этой зимой представляется маловероятным, ситуация все же может ухудшиться.

"Если температура упадет ниже нуля градусов по Цельсию, Германия станет потреблять около 1% своих газовых ресурсов в день", - предупредил Хабек.

Однако он подчеркнул, что если Германии удастся выйти из зимних месяцев с достаточным уровнем сохраненного газа, то она больше не испытает прошлогоднего безумия.