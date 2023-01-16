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Путину не удалось уничтожить немецкую промышленность из-за войны в Украине, - министр экономики Германии

Фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Министерстве экономики Германии заявили, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось уничтожить немецкую промышленность, несмотря на все его попытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"План Путина заключался в том, чтобы повлечь за собой крах немецкой промышленности, но этот план провалился", - заявил министр экономики Германии Роберт Хабек на энергетической конференции в Берлине.

Он отметил, что надеется: энергетический кризис в Германии будет преодолен до 2024 года. И добавил, что благодаря быстрому строительству инфраструктуры для импорта газа ожидается, что хранилища газа будут заполнены до 2023 года и зимой 2024 года.

"Это приведет к "безопасным и стабильным" поставкам газа по умеренным ценам", - подчеркнул Хабек.

По данным регулятора газовой сети страны, после короткого периода минусовых температур в декабре теплый январь помог сохранить газохранилища Германии на 90% заполненными. И хотя недостаток газа этой зимой представляется маловероятным, ситуация все же может ухудшиться.

"Если температура упадет ниже нуля градусов по Цельсию, Германия станет потреблять около 1% своих газовых ресурсов в день", - предупредил Хабек.

Однако он подчеркнул, что если Германии удастся выйти из зимних месяцев с достаточным уровнем сохраненного газа, то она больше не испытает прошлогоднего безумия.

РБК-Украина сообщало сегодня, что теплая зима в Европе лишила Путина одного из главных "козырей" в войне.

Ранее мы писали, что министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Европе этой зимой удалось избежать энергетического кризиса из-за теплой погоды, а Путину не удалось использовать газ как оружие.

Однако в то же время напомним, что освобождение России от санкции на продовольствие и удобрения, а также скачки цен на энергоносители позволили РФ увеличить свои доходы от экспорта удобрений.

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