Путину не удается сдержать раскол между пропагандой и силовиками, - ISW

Президенту России Владимиру Путину не удается уравновесить требования националистов, которые становятся все более радикальными, а также сдержать раскол между пропагандой и силовиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики определили три основные группы в нынешнем российском националистическом информационном пространстве: российские блогеры и военные корреспонденты, бывшие российские офицеры и ветераны, а также некоторые российские силовики.

Путину необходимо сохранить поддержку всех трех этих фракций, чтобы поддерживать свои военные планы, но неудачи в Украине в сочетании с хаотичной мобилизацией, по-видимому, разрушают радикальное националистическое сообщество в России, пишут аналитики.

"В настоящее время Путин пытается успокоить это сообщество, показывая некоторых блогеров на государственном телевидении, позволяя силовикам формировать собственные силы и продолжать наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка, а также успокаивая ветеранов, отдавая приказы о мобилизации, как они давно требовали", - отмечают эксперты.

Среди самих блогеров возникают трещины. Они начали все чаще подвергать сомнению военные полномочия и права друг друга предлагать рекомендации для российских Вооруженных сил.

Они продолжают критиковать нападки главы Чечни Рамзана Кадырова на Минобороны РФ.

Кроме того, ветеранское сообщество недовольно проведением путинской мобилизации.

Потрясения от провалов на фронте, мобилизация и ее неэффективное управление выставили на обозрение для россиян раскол кругах сторонников Путина.

"Они могут даже начать распространять представление о том, что Путин не полностью контролирует ситуацию. Последствия такого развития событий для его режима трудно предсказать", - отмечают аналитики.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Украинские силы продолжали добиваться значительных успехов в Херсонской области, одновременно продолжая наступление в Харьковской и Луганской областях.

Объявление президентом России Владимиром Путиным о частичной мобилизации оказывает более существенное краткосрочное влияние на внутрироссийский контекст, чем на войну в Украине, ускоряя разломы в информационном пространстве, которые сбивают с толку и подрывают путинские нарративы.

Украинские силы продолжали добиваться значительных успехов на севере Херсонской области, начав обрушивать малочисленные позиции русских в этом районе.

ВСУ продолжают наступать на востоке Харьковской области к западу от Сватово, продвигаясь за реку Оскол и все больше угрожая российским позициям в Луганской области.

Российские войска продолжали наносить артиллерийские, авиационные и ракетные удары западнее Гуляйполя, Днепропетровской и Николаевской областей.

Российские войска продолжили наземные атаки в Донецкой области.

Кремль фактически приказал местным российским администрациям и учреждениям, не относящимся к Министерству обороны, финансировать значительную часть мобилизационных усилий из местных бюджетов.

Российские силовики пытаются сохранить свой внутренний аппарат безопасности, поскольку частичная мобилизация Путина истощает российский сектор безопасности, чтобы создать дополнительные силы для ведения боевых действий в Украине.

Напомним, по данным ISW, глава Кремля Владимир Путин пытается переложить вину за поражение российских военных в Харьковской области. Он прибегает к методу использования кадровых изменений в Минобороны РФ.

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