Путину тайно, но с размахом строят новую резиденцию в Сочи

Резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Сочи частично снесли. Однако на ее месте завершается масштабное строительство новой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Российскую службу BBC.
Издание выяснило, что на территории "Бочарова ручья" в Сочи ведется засекреченное строительство новой резиденции правителя Кремля.
Работы проводят по гособоронзаказу ФСО, а подрядчика избрали с орбиты друга Путина.
В 2024 году в "Бочаровом ручье" - официальной резиденции российского диктатора в Сочи - начали сносить старые дома. Власти публично не сообщали ни о сносе, ни о его причинах.
Оказалось, что снесли не все. У южной границы резиденции сохранился построенный к Олимпиаде-2014 корпус "Бочаров ручей-2". Именно там Путин принимает высокопоставленных гостей, как, например, главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
На месте снесенных комплексов сейчас вовсю идет новое строительство. На спутниковых снимках, которые изучила BBC, к осени 2026 года уже видны крыши новых корпусов. И они занимают заметно большую площадь, чем прежняя резиденция.
Издание нашло контракт на строительство с номером, что относится к соглашениям по государственному оборонному заказу.
BBC обнаружила объявления о наборе на строительство резиденции Путина:
В ряде объявлений "Бочаров ручей" назывался прямо, в других случаях связь с президентским строительством выдавал набор условий.
Например, строить двухэтажное здание "на режимной территории через пропуск" со сдельной оплатой наличными. В другом объявлении речь шла уже о четырехэтажном здании на объекте с пропускным режимом и проверкой паспортов.
Первоначально требования к строителям соответствовали высокому статусу строительства. Позже они стали мягче. Работодатели готовы были принимать также граждан Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
Кроме зарплаты им предлагали проживание, например "в хостеле с бассейном" или в квартире, а также:
К осени 2025 года строительство было уже в разгаре. "Конструктив не тяжелый. Сначала достраиваем два этажа, потом здание с нуля, технадзор не суров", - говорилось в объявлении по найму монолитников. Оплату обещали "наличными", пишет издание.
"Службы безопасности РФ и внутренние контролируют денежные потоки, поэтому все честно и прозрачно", - уверяли рекрутеры.
В 2026 году характер вакансий изменился: теперь для объекта искали людей на внутренние работы: установку светильников, сантехники и дверей.
Проект новой резиденции в открытом доступе изданию не удалось найти. По спутниковым снимкам видно несколько строящихся больших корпусов. Однако определить их предназначение и этажность только по изображениям невозможно.
Общая стоимость нового комплекса также не известна, но о масштабах работ позволяют судить предложения для строительных бригад. В объявлениях бюджеты отдельных подрядов составляли от 90 до 500 миллионов рублей, в общей сложности примерно на сумму свыше миллиарда рублей.
Однако пока глава РФ бывает в Сочи изредка из-за опасности украинских дронов.
Financial Times подсчитала, что к 2022 году Путин посетил Сочи 24 раза, в 2022 году - 13 раз, а в 2024 и 2025 годах - всего по два раза.
Ранее РБК-Украина писало, что Путин после возобновления визитов по регионам перестал ездить в европейскую часть РФ, куда регулярно долетают украинские беспилотники.
Кроме того, Путин планирует вести войну против Украины еще как минимум три года и активного ищет средства для покрытия расходов.