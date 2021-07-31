Путіну потрібні не Крим і Донбас, а вся Україна, - Порошенко

Стаття Володимир Путіна з тезою, що українці та росіяни "один народ" має єдину мету - публічно оголосити претензії Росії на територію України.

"В сухому залишку стаття формулює територіальні претензії Росії до України, і саме це в ній головне. "Наши исторические территории", "территориальные подарки", "ограбленная Россия", "живущие там близкие для нас люди", "условный характер" кордонів на пострадянському просторі - ось ключові слова цього "дослідження", коли відсіяти усю словесну полову. Путін згадує ідею свого політичного батька Собчака про повернення колишніх союзних республік до кордонів 1922 року, з якими вони увійшли до складу Союзу", - наголосив Порошенко.

На його думку, ключові слова статті демонструють невизнання Росією українських кордонів, нехтування нормами міжнародного права. Вони готують громадську думку і збройні сили до продовження агресії проти України, переконаний Порошенко.

"Теза ж про "один народ" демонструє, що Путіну потрібні не Крим і Донбас. Він зазіхає на всю Україну, бо заперечує саме наше право на окреме існування як нації і держави. Його візія України - Малоросійський федеральний округ як частина єдиного авторитарного простору. В такому варіанті повної і беззастережної капітуляції він, можливо, й готовий підтримати нашу територіальну цілісність - так проковтнути легше, ніж частинами", - додав Порошенко.

Порошенко переконаний: українська нація вже давно самоідентифікувалася, тому твердження, нібито українці та росіяни "один народ" - абсолютно безпідставні. Лідер "ЄС" також зазначив, що російський президент у своїй статті не запропонував жодної нової тези, він повторив всі традиційні російські фейки.

"Україна обрала свій шлях розвитку - членство в ЄС і НАТО. Соціологічні опитування показують, що на референдумі за вступ до ЄС готові проголосувати три чверті тих, хто планує взяти в ньому участь. За НАТО - відповідно дві третини українців, які ладні брати участь у референдумі. Російська агресія, до речі, істотно посилила підтримку євроатлантичного курсу серед українців", - зазначив Порошенко.