Путіну не вистачило грошей на розгін хмар. У Литві висміяли скасування авіашоу в Москві
У Москві 9 травня пройшов традиційний військовий парад перемоги, проте запланований проліт авіації над головною площею Росії скасували нібито через погоду. У Литві допустили, що у Володимира Путіна не вистачило грошей для розгону хмар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра національної оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.
"Сьогодні небо в Москві було похмурим. Судячи з усього, У Путіна немає грошей, щоб купити хімікати і розчистити небо", - написав він у своєму Twitter.
Міністр також розкритикував промову Путіна на параді. Анушаускас зазначив, що глава Кремля без емоцій "ніс стару пургу".
"Ніщо не зрівняється з вчорашнім виступом (президента України Володимира - ред.) Зеленського про закінчення Другої світової війни", додав Анушаускас.
Нагадаємо, у своїй промові на параді в Москві Путін згадав так звану "спецоперацію" в Україні. Глава Кремля також звернувся до російських військових.
Відзначити, в офісі президента України відреагували на промову Путіна, зазначивши болючі імперські амбіції Росії.
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