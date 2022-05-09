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Путіну не вистачило грошей на розгін хмар. У Литві висміяли скасування авіашоу в Москві

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Вільнюс, Понеділок 09 травня 2022 15:57
Путіну не вистачило грошей на розгін хмар. У Литві висміяли скасування авіашоу в Москві Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Москві 9 травня пройшов традиційний військовий парад перемоги, проте запланований проліт авіації над головною площею Росії скасували нібито через погоду. У Литві допустили, що у Володимира Путіна не вистачило грошей для розгону хмар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра національної оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Сьогодні небо в Москві було похмурим. Судячи з усього, У Путіна немає грошей, щоб купити хімікати і розчистити небо", - написав він у своєму Twitter.

Міністр також розкритикував промову Путіна на параді. Анушаускас зазначив, що глава Кремля без емоцій "ніс стару пургу".

"Ніщо не зрівняється з вчорашнім виступом (президента України Володимира - ред.) Зеленського про закінчення Другої світової війни", додав Анушаускас.

Нагадаємо, у своїй промові на параді в Москві Путін згадав так звану "спецоперацію" в Україні. Глава Кремля також звернувся до російських військових.

Відзначити, в офісі президента України відреагували на промову Путіна, зазначивши болючі імперські амбіції Росії.

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Литва Володимир Путін Парад у Москві 9 Мая Війна Росії проти України
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