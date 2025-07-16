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Путину дали 50 дней: в Госдепе ответили, проявила ли РФ готовность к дипломатии

Среда 16 июля 2025 23:56
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Путину дали 50 дней: в Госдепе ответили, проявила ли РФ готовность к дипломатии Фото: спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп недоволен действиями главы Кремля Владимира Путина касаемо Украины. Он всегда надеется на успех дипломатии, но в то же время он реалист.

Об этом заявила спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг.

В частности, в ходе брифинга ей был поставлен вопрос о 50-дневном сроке для России (речь о вторичных пошлинах, которыми пригрозил Трамп). Ее спросили, получали ли США сигналы от РФ о заинтересованности в дипломатическом решении войны в Украине. Она ответила следующее:

"Я бы сказала, что, пожалуй, лучше всего об этом говорят высказывания президента Трампа - они дают нам наиболее непосредственное представление о том, считает ли он ситуацию позитивной и доволен ли действиями Владимира Путина. И, конечно же, мы слышали от него, что он недоволен - я бы так это охарактеризовала", - заявила Брюс.

Спикер Госдепа добавила, что Трамп не впечатлен тем, как развиваются события и еще раз подчеркнула, что он недоволен.

Также она сказала, что нынешние действия президент США, которые направлены на то, чтобы дать Украине больше оборонительных вооружений - тоже говорят об этом.

"Но я уже говорила, что, хотя он и дипломат и всегда надеется на успех дипломатии, он также и реалист. И мир это видел, Иран это видел, а теперь и Россия видит это благодаря новым действиям президента - он терпеливый человек, но не за счёт своего видения и стремления его реализовать", - резюмировала Брюс.

Трамп дал Путину 50 дней

Напомним, что в понедельник президент США Дональд Трамп сделал заявление о России.

Во время общения с журналистами он выразил разочарование Путиным из-за отсутствия прогресса по миру в Украине, а также сказал, что рассчитывал на мирную сделку еще два месяца назад.

Поскольку этого не произошло и процесс затягивается, президент США пообещал ввести через 50 дней экономические меры, если вышеописанной сделки не будет.

"Мы введем вторичные тарифы, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Это очень просто, и они будут на уровне 100. И так оно и будет", - подчеркнул американский лидер.

На следующий день Трамп сказал, что если через 50 дней сделки не будет, тогда России будет "очень плохо".

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
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