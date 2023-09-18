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Путину будет трудно удержать стабильность в Чечне без Кадырова, - ISW

Понедельник 18 сентября 2023 04:36
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Путину будет трудно удержать стабильность в Чечне без Кадырова, - ISW Фото: Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Длительная обеспокоенность по поводу здоровья главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в российском информационном пространстве подчеркивает зависимость президента РФ Владимира Путина в вопросе сохранения стабильности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По мнению экспертов, дестабилизация правления Кадырова в Чечне станет серьёзным ударом по режиму Путина, отчасти из-за того, насколько важным для ранней популярности Путина в России было установление стабильности в Чечне посредством жестокой и кровавой войны.

Аналитики отмечают, что Путину без Кадырова, вероятно, будет трудно обеспечить стабильность в Чечне. Официальным лицам в РФ стоит быть обеспокоенными тем, что информация о болезни Кадырова может повлиять на долгосрочную стабильность контроля властей РФ над Чечней.

Ключевые выводы ISW:

  • Украинские военные 17 сентября освободили Клещиевку южнее Бахмута и продолжили успешные наступательные действия на других участках Бахмутского направления.
  • В ночь с 16 на 17 сентября российские войска нанесли еще одну серию ударов беспилотниками и крылатыми ракетами по югу Украины.
  • Северокорейский диктатор Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию 17 сентября и получил от губернатора Приморского края несколько единиц военной техники.
  • Попытки Министерства обороны России подчинить себе ЧВК "Вагнера" побуждают российских чиновников более открыто поддерживать военные хунты в Западной Африке.
  • Российские войска 17 сентября вели наступательные действия на рубеже Купянск – Сватово – Кременная, в районе Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк.
  • Украинские силы также продолжили контрнаступательные операции на западе Запорожской области.
  • Российская оккупационная администрация продолжает насильственно депортировать украинских детей в Россию и стирать украинскую культурную идентичность.

Напомним, что ранее в ГУР заявили, что глава Чечни Рамзан Кадыров сейчас находится в тяжелом состоянии. Речь идет не о ранении.

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