Путину будет трудно удержать стабильность в Чечне без Кадырова, - ISW

Длительная обеспокоенность по поводу здоровья главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в российском информационном пространстве подчеркивает зависимость президента РФ Владимира Путина в вопросе сохранения стабильности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По мнению экспертов, дестабилизация правления Кадырова в Чечне станет серьёзным ударом по режиму Путина, отчасти из-за того, насколько важным для ранней популярности Путина в России было установление стабильности в Чечне посредством жестокой и кровавой войны.

Аналитики отмечают, что Путину без Кадырова, вероятно, будет трудно обеспечить стабильность в Чечне. Официальным лицам в РФ стоит быть обеспокоенными тем, что информация о болезни Кадырова может повлиять на долгосрочную стабильность контроля властей РФ над Чечней.

Ключевые выводы ISW: