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Путину будет сложно набрать 300 тысяч человек для войны в Украине, - британская разведка

Фото: Путину будет сложно набрать 300 тысяч человек
Автор: Александр Белоус

Мобилизация на территории России столкнется логистическими и административными трудностями. Путин идет на большой политический риск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 21 сентября 2022 года российский президент Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию" для поддержки венных действий в Украине. Позже военный министр Сергей Шойгу заявил, что это потребует мобилизации 300 тысяч военнослужащих резерва.

"России, скорее всего, придется столкнуться с логистическими и административными проблемами даже при наборе 300 тысяч человек... Они вряд ли будут боеспособны в течение нескольких месяцев", - говорится в сообщении, ".

В Минобороны Британии считают, что даже эта ограниченная мобилизация, скорее всего, будет крайне непопулярна среди части населения России, а "Путин идет на значительный политический риск в надежде создать столь необходимую боевую мощь".

"Этот шаг фактически является признанием того, что Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине", - говорится в сводке.

Напомним, российский президент Владимир Путин 21 сентября отдал приказ о первой мобилизации России со времен Второй мировой войны и поддержал план по аннексии территории Украины, предупредив Запад, что он не блефует, когда говорит, что готов применить ядерное оружие.

Глава военного ведомства РФ Серей Шойгу заявив, что в ходе мобилизации Россия планирует призвать в армию 300 тысяч человек.

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