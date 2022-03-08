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Путінська армія практично повністю вичерпала свій потенціал, - РНБО

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Київ, Вівторок 08 березня 2022 18:32
Путінська армія практично повністю вичерпала свій потенціал, - РНБО Фото: путінська армія практично повністю вичерпала свій потенціал (t me zsuwar)
Автор: Марія Кучерявець

Російська армія практично повністю вичерпала свій потенціал. Це помітно не лише в масовій мобілізації у країні, а й в нестачі військової техніки та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Фото та відео з пересування російських військ на територію України яскраво демонструють, що замість розпіареної сучасної бронетехніки, солдатів перевозять звичайними автомобілями, мабуть, вилученими у підприємств та фермерських господарств", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в РНБО, це і мікроавтобуси, і вантажівки та навіть сміттєвози.

"Міцна російська армія виявилася такою лише на парадах, а в реальних бойових умовах її не вистачило навіть на два тижні", - звертають увагу у відомстві.

Так, останні кілька днів фіксується відносне зниження інтенсивності обстрілів українських позицій оперативно-тактичними ракетами 9М723.

"Схоже, ракети для обстрілів України зараз збирають з усієї Росії. РФ використовує проти України свої останні військові резерви", - резюмували в РНБО.

Нагадаємо, глава Міноборони Великобританії Бен Воллес назвав президента РФ "вичерпаною силою у світі". Він заявив, що з російською армією вже покінчено і Путін має це визнати.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загальні бойові втрати особового складу ворожих військ перевищили 12 тисяч осіб. Також було знищено 48 літаків та 80 гелікоптерів противника.

Додамо, за даними Міністерства оборони США, Росія задіяла в Україні майже 100 відсотків своєї бойової потужності.

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