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У Путіна заявили, що без України не вийде вирішити питання Донбасу

Автор: РБК-Україна

Питання конфлікту на Донбасі не вийде вирішити без України. При цьому не можна заборонити лідерам Росії, Німеччини та Франції обмінюватися думками з цього питання.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає gazeta.ru.

Зокрема, йому задали питання, чи вийде без участі України на конференції лідерів Росії, Німеччини і Франції вирішити питання Донбасу.

"Звичайно ж, не вийде. Ніхто не зможе вирішити це питання (без участі України, - ред.). Але з іншого боку, навряд чи можна відмовити в праві лідерів трьох країн обмінятися думками щодо ескалації напруженості на південному сході України", - підкреслив Пєсков.

Нагадаємо, раніше в Кремлі відреагували на загибель чотирьох українських бійців на Донбасі і заявили, що у зоні бойових дій є ризик силового сценарію. Також там заявили, що готують конференцію за участю Володимира Путіна, Еммануеля Макрона і Ангели Меркель. Український лідер Володимир Зеленський не буде брати в ній участь.

Українське Міністерство закордонних справ у відповідь на це заявило, що на переговорах, які стосуються інтересів Києві, нічого не має вирішуватися без Києва.

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Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяДонбас
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