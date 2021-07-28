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У Путіна заявили, що США і Росія не партнери, а опоненти

Автор: РБК-Україна

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не вважають США своїми партнерами. Країна, скоріше, є опонентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Кремль з жалем констатує, що США - не партнер, а опоненти Росії", - заявив Пєсков.

Він назвав "помилковими" знання Білого дому про сучасну Росію.

"Росія не втручається і не має жодних намірів втручатися в електоральні процеси в інших країнах, в тому числі в США", - сказав Пєсков.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Росія вже намагається втручатися в хід проміжних американських виборів, які пройдуть в 2022 році.

Нагадаємо, в березні в США опублікували звіт про втручання у вибори президента США в 2020 році. Розвідники виявили, що Росія вела кампанії по дискредитації проти обох кандидатів у президенти.

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