У РФ заявили, що рішення Ради про місцеві вибори суперечить мінським угодам

Представник Росії на переговорах по Донбасу в Мінську Борис Гризлов заявив, що постанова Верховної ради про проведення місцевих виборів 25 жовтня суперечить мінським угодам. Нібито, в документі є умови, які йдуть у розріз із домовленостями.

Про це повідомляє ТАСС.

Гризлов заявив, що обговорення будь-яких питань у політичній, економічній та гуманітарній сферах "в умовах, коли найвищий законодавчий орган України прийняв рішення, що виключає врегулювання конфлікту на основі мінських угод, позбавлені всякого сенсу".

"Мова йде про постанову Верховної ради від 15 червня про проведення місцевих виборів, в якому, у якості умов проведення виборів на Донбасі, висунуті умови, що прямо суперечать мінським угодам", - додав Гризлов.

Нагадаємо, 15 червня український парламент проголосував за призначення місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

Депутати також підтримали закон, яким передбачається невтручання районів у бюджети громад.

РБК-Україна писало, за якими правилами відбуватимуться місцеві вибори в цьому році.