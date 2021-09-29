ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Путіна заявили, що проти військового співробітництва України і Туреччини

Новость на русском →
Москва, Середа 29 вересня 2021 13:19
У Путіна заявили, що проти військового співробітництва України і Туреччини Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії заявили, що тема військово-технічного співробітництва України і Туреччини важлива. У Кремлі не хочуть, щоб турецьке озброєння використовувалося для нанесення ударів по бойовиках на Донбасі.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

"Безумовно, ця тема важлива. Ви знаєте, що Україна - країна, яка має "внутрішні конфлікти" на Південному Сході. Звичайно, нам не хотілося б, щоб подібні системи озброєнь, скажімо так, гарячими головами використовувалися для нанесення ударів", - сказав Пєсков.

Раніше повідомлялося, що Україна вперше направила на патрулювання акваторії Чорного моря закуплений раніше у Туреччині ударно-розвідувальний безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2.

За словами українського президента Володимира Зеленського, до 2023 року Туреччина також побудує для України сучасний корвет.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Україна Турция
NEWS
Різкий спалах. В Україні вперше з квітня майже 10 тисяч нових випадків коронавірусу
Різкий спалах. В Україні вперше з квітня майже 10 тисяч нових випадків коронавірусу
DAILY
"Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ
Вадим ДобровольскийКерівник проекту "Авто" "Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ