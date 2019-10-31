У Путіна заявили, що дати нормандського саміту поки немає

Інформація про проведення саміту "нормандської четвірки" 15 листопада не відповідає дійсності, погодженої дати поки немає. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За словами Пєскова, чутки про саміт "нормандської четвірки" і зустріч Путіна з президентом України Володимиром Зеленським не відповідають дійсності.

"Це не так, дати поки немає", - зазначив Пєсков.

Відзначимо, сьогодні з'явилася інформація про те, що зустріч у нормандському форматі може відбутися вже 15 листопада. Зокрема, нібито на даний момент обговорюється саме ця дата. Також повідомлялося, що саміт може пройти спочатку за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, після чого Зеленський і Путін зустрінуться віч-на-віч.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив про готовність до зустрічі у нормандському форматі. За його словами, зустріч має бути "добре підготовлена і опрацьована".

"Ми завжди готові до проведення будь-яких зустрічей, в тому числі в нормандському форматі, лише б вони були добре підготовлені і не вели до порожніх розмов, а закінчувалися б конкретним результатом, який піде на користь врегулюванню в цілому", - заявив він.