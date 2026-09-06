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У Путина запустили новую волну фейков о "зверствах ВСУ" на Донбассе

08:18 06.09.2026 Вс
2 мин
Цель фейков РФ – сформировать образ Украины как "врага" среди россиян и жителей в оккупации
aimg Юлия Маловичко
Фото: РФ придумала очередной фейк об армии Украины (Getty Images)

Российская пропаганда активизировала дезинформационную кампанию о якобы "зверствах ВСУ" на Донбассе. Кремлевские ресурсы распространяют неподтвержденные истории так называемых очевидцев.

По данным ЦПИ, российские медиа запустили серию материалов, в которых рассказывают о якобы преступлениях украинских военных против гражданских.

В частности, пропагандисты распространяют историю жительницы Константиновки, утверждающей, что украинский беспилотник якобы намеренно атаковал ее семью с младенцем во время эвакуации.

В другом материале говорится о женщине, которая якобы из-за "атакта ВСУ" была вынуждена оставить раненого мужчину на дороге.

В то же время, подчеркивают в ЦПИ, эти утверждения не имеют независимых подтверждений. Их достоверность невозможно проверить, а российские ресурсы представляют рассказы отдельных людей как доказательства якобы преступлений украинских военных.

Зачем Россия распространяет фейки

В Центре противодействия дезинформации отмечается, что такие материалы создаются по типовым шаблонам российской пропаганды.

Их цель – дискредитировать Вооруженные силы Украины и сформировать образ Украины как "врага" среди российской аудитории и жителей временно оккупированных территорий.

Кроме того, таким образом Кремль пытается отвлечь внимание от реальных разрушений и гибели гражданских в результате российской агрессии.

Отметим, что кроме вышесказанного недавно РФ распространяла фейк о захвате территорий на Сумщине. А именно речь идет о захвате села Храповщина.

Мы также писали, что в укранские военные продолжают сдерживать атаки оккупантов на восточных и северных рубежах, отражая попытки противника продвинуться вглубь территории Украины.

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