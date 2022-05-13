У Путіна погрожують війнами, кризами і голодом через санкції проти Росії

Санкції проти Росії можуть призвести до нових регіональних воєн, криз і голоду в окремих країнах. При цьому першопричиною в Москві вважають саме санкції, а не те, що до них призвело.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступник голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва.
На його думку, санкції призведуть до руйнування глобальних ланцюжків поставок товарів з перспективою логістичної кризи; посилення енергетичної кризи в тих країнах, які обмежують постачання російських енергоносіїв; продовольчої кризи в окремих країнах і фінансових криз через підрив стійкості ряду національних валют.
"Виникнуть нові регіональні військові конфлікти в тих місцях, де ситуація не знаходить мирного вирішення протягом багатьох років або ігноруються істотні інтереси великих міжнародних гравців. Активізуються терористи, які вважають, що увага західної влади сьогодні відвернута на розборки з Росією", - зазначив Медведєв.
Він додав, що через санкції можуть початися нові епідемії, будуть утворені міжнародні альянси на основі прагматичних критеріїв і, в кінцевому підсумку, буде створена нова архітектура безпеки з "крахом американоцентричного світу".
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що війна завдала більше шкоди українській економіці, чим Росія постраждала від санкцій.
Тим часом Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Росії, який, втім, ніяк не можуть узгодити через позицію окремих країн щодо нафтового ембарго.
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