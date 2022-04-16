Від Путіна вимагають заарештувати генерала і двох адміралів після втрати крейсера "Москва"

Російські депутати від правлячої партії "Єдина Росія" після втрати крейсера "Москва" в Чорному морі направили лист з вимогами на адресу президента Володимира Путіна. Від нього домагаються відсторонення і арешту командувачів Чорноморського флоту і наступальної операції в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву фракції партії "Єдина Росія" .

"Ми переконані, що пряма відповідальність за це (за втрату крейсера "Москва", - ред.) лежить на посадових особах, на командуванні. Вони зобов'язані організувати роботу так, щоб нештатні ситуації не перетворювалися на ганьбу всієї країни", - йдеться в заяві.

Також від Путіна вимагають на час розслідування відсторонити і помістити під домашній арешт командувача Чорноморського флоту адмірала Ігоря Осипова, командувача ЮВО генерала армії Олександра Дворнікова, головнокомандувача ВМФ Росії адмірала Миколу Євменова.

"Не можна дозволити, щоб ці начальники, яким Росія дала все, переклали відповідальність на моряків. Ця несправедливість буде справжньою диверсією", - йдеться в заяві.