Что написали СМИ

Financial Times со ссылкой на дипломатические источники заявило, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали "предварительные обсуждения приостановки ударов по энергетической инфраструктуре друг друга".

Собеседник издания сказал, что речь идет о "очень ранних обсуждениях". Financial Times также написало, что минувшей осенью Украина и РФ пришли к "молчаливому согласию" не наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

Представители Путина заявили, что якобы диктатор вряд ли согласится на любое соглашение, пока ВСУ не вытеснят из Курской области.

Издание также отмечает, что соответствующее соглашение может стать первым шагом по завершению активных боевых действий в Украине.

Что сказали у Путина

В Кремле назвали "вбросом" публикацию Financial Times о том, что Россия и Украина обсуждают приостановку ударов по энергетике.

"Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают", - заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.