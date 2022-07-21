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У Путіна поспішають провести "референдуми" в Україні до 15 вересня, - Bloomberg

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

У президента Росії Володимира Путіна поспішають з організацією так званих "референдумів" на захоплених територіях України до 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел, знайомих зі стратегією адміністрації Путіна, йде підготовка до організації "референдумів" в тих районах, які на сьогодні вже захоплені Росією і які вона планує захопити в найближчі тижні. Основна мета - провести голосування до 15 вересня.

Проектом керує перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. Він регулярно відвідує окуповані території, щоб контролювати підготовку до "референдумів".

При цьому Bloomberg зазначає, що публічно Кремль заперечує намір провести голосування в окупованих регіонах. А підготовку пояснює рішенням "звільнених територій".

За словами засновниці консалтингового проекту R. Politik Тетяни Станової, території України з самого початку були основною метою Путіна. Вона вважає, що президент Росії продовжить домагатися капітуляції України і без цього "ніколи не оголосить про перемогу".

Bloomberg пише, що плани Кремля можуть свідчити про інтенсифікацію бойових дій протягом літа. Якщо Росія анексує всі території, які захопила на сьогодні, то контролюватиме приблизно 20% України.

Водночас у доповіді американського аналітичного центру Інституту вивчення війни йдеться, що Путін може підняти ставки, заявивши, що захоплені українські території захищені ядерним щитом Росії.

"Подібні дії загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо українські контрнаступи зі звільнення окупованої Росією території продовжаться", - йдеться в доповіді.

Нагадаємо, раніше начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що росіяни прискорили підготовку до "референдуму", оскільки побоюються контрнаступу Збройних сил України.

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