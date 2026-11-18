Холодная встреча Путина в Китае

Путину не разрешили встать рядом с Си Цзиньпином и Трампом на общем фото саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 18 ноября.

На фотографии лидеров стран Си Цзиньпин позировал вместе с Дональдом Трампом и не позволил Путину стать рядом с ними.

После того как руководители России, США и Китая пожали руки, Си Цзиньпин указал рукой Путину место, куда ему необходимо встать для позирования на общей протокольной фотографии по приему. Трамп остался стоять рядом с главой КНР.

С другой стороны, от Си Цзиньпина стала его жена, отделившая лидера Китая от Путина. Слева от главы Кремля находился президент Вьетнама То Лама.

Ранее Си Цзиньпин лично встретил Дональда Трампа, когда он прилетел в Шэньчжэнь для участия в саммите. Как правило, глава КНР не встречает лидеров других стран, а отправляет в аэропорт чиновников.

Так, накануне Си Цзиньпин не поехал встречать Путина, отправив к трапу его самолета главу канцелярии ЦК Компартии Китая Цай Ци.

Оркестр, игравший на приеме для лидеров стран, встретил главу США гимном его страны. Путина, в свою очередь, во время приема сопровождала мелодия российского танца "Трепак" из второго акта "Щелкунчика" Петра Чайковского.