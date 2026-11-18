Встреча в Китае российского диктатора Владимира Путина, главы КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа была унизительной для главы РФ. Его не захотели ставить рядом для совместного фото.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кремль. Новости" в Telegram и "Важные истории" в Telegram.
Путину не разрешили встать рядом с Си Цзиньпином и Трампом на общем фото саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 18 ноября.
На фотографии лидеров стран Си Цзиньпин позировал вместе с Дональдом Трампом и не позволил Путину стать рядом с ними.
После того как руководители России, США и Китая пожали руки, Си Цзиньпин указал рукой Путину место, куда ему необходимо встать для позирования на общей протокольной фотографии по приему. Трамп остался стоять рядом с главой КНР.
С другой стороны, от Си Цзиньпина стала его жена, отделившая лидера Китая от Путина. Слева от главы Кремля находился президент Вьетнама То Лама.
Ранее Си Цзиньпин лично встретил Дональда Трампа, когда он прилетел в Шэньчжэнь для участия в саммите. Как правило, глава КНР не встречает лидеров других стран, а отправляет в аэропорт чиновников.
Так, накануне Си Цзиньпин не поехал встречать Путина, отправив к трапу его самолета главу канцелярии ЦК Компартии Китая Цай Ци.
Оркестр, игравший на приеме для лидеров стран, встретил главу США гимном его страны. Путина, в свою очередь, во время приема сопровождала мелодия российского танца "Трепак" из второго акта "Щелкунчика" Петра Чайковского.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина рассчитывает, что Трамп и Си Цзиньпин во время встречи с российским диктатором используют свое влияние на Кремль для усиления давления на РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Кроме того, он говорит, что независимо от тем, которые будут обсуждаться на встрече в Китае, никакие решения по Украине принять просто невозможно.
Также 19 ноября в Шэньчжэне должна состояться трехсторонняя встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина. В Белом доме сначала говорили, что обсуждения войны в Украине там не будет, но Трамп сам заявил о намерении поднять эту тему.
Отметим, сегодня Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в Шэньчжэне, продолжавшиеся более двух часов. Они заявили о единстве позиций и обсудили формирование "многополярного мира".