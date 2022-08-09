У Путіна пригрозили "демілітаризувати" після будівництва в Україні завод Bayraktar

Кремль пригрозив "демілітаризувати" завод з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar після того, як він буде побудований в Україні.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Факт створення такого об'єкта, який відразу ж, звичайно, підпаде під тему демілітаризації, - це потрібно розуміти, лише продовжить, напевно, страждання українців, але не допоможе уникнути того, що є метою "спеціальної військової операції", - заявив він.

Нагадаємо, посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що власник компанії з виробництва безпілотників "Байрактар" вже придбав земельну ділянку в Україні, а також розробив проект самого заводу і готовий реалізувати його до кінця.

Крім того, раніше президент РФ Володимир Путін запропонував турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану налагодити виробництво ударних безпілотників "Байрактар" в Росії.