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У Путіна поскаржилися на втручання з боку ЄСПЛ через Навального

Новость на русском → Москва, Четвер 18 лютого 2021 12:16
У Путіна поскаржилися на втручання з боку ЄСПЛ через Навального Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Ігор Литвиненко

У Кремлі заявили про спробу внутрішнього втручання у судові справи Російської Федерації з боку Європейського суду з прав людини. Така реакція викликана закликом ЄСПЛ відпустити засудженого опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Рішення є неправомірним, є дуже серйозною спробою втручання у внутрішні російські судові справи, що, з нашої точки зору, є неприпустимим", - заявив Пєсков.

Він додав, що Росія не шукає конфронтації, однак назвав таке рішення заангажованим.

"Подібні рішення, поспішність у прийнятті подібних рішень, явна ангажованість в ухваленні подібного рішення викликають у нас дуже багато питань", - додав Пєсков.

Нагадаємо, вчора ЄСПЛ зажадав від Росії негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального. Так, Палати з семи суддів ЄСПЛ дала вказівку Росії у відповідності з правилом 39 регламенту звільнити опозиціонера.

Як повідомляло РБК-Україна, російська влада не планують випускати Навального на вимогу ЄСПЛ.

Зазначимо, Олексія Навального затримали по поверненню в Росію з Німеччини, де він проходив лікування від наслідків отруєння. Згодом опозиціонера засудили до 3,5 років колонії.

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