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Путін ніколи не був проти зустрічі з Зеленським, але передумов немає, - Кремль

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Москва, Понеділок 04 жовтня 2021 13:42
Путін ніколи не був проти зустрічі з Зеленським, але передумов немає, - Кремль Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Президент Росії Володимир Путін ніколи не був проти зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Але передумов для її проведення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, немає передумови для зустрічі президентів до кінця року.

"...президент Путін ніколи не відкидав можливість такої зустрічі, більше того, він говорив про те, що він теж готовий її провести. Але спочатку добре б визначитися з тим, що два президенти могли б обговорювати, і тут якраз ніякого просування поки ми не відфіксували", - заявив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче зустріч з Путіним віч-на-віч, при цьому сторонам "не треба зосереджуватися нам на конкретній адженде". Крім того, він говорив, що такої зустрічі не хоче оточення Путіна.

Чому Київ і Москва не можуть організувати такий саміт, читайте в матеріалі РБК-Україна "Токсичні відносини. Що заважає зустрічі Зеленського і Путіна і навіщо вона потрібна".

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Володимир Зеленський Володимир Путін
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