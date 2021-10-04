Путін ніколи не був проти зустрічі з Зеленським, але передумов немає, - Кремль

Президент Росії Володимир Путін ніколи не був проти зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Але передумов для її проведення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"...президент Путін ніколи не відкидав можливість такої зустрічі, більше того, він говорив про те, що він теж готовий її провести. Але спочатку добре б визначитися з тим, що два президенти могли б обговорювати, і тут якраз ніякого просування поки ми не відфіксували", - заявив він.

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, немає передумови для зустрічі президентів до кінця року.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче зустріч з Путіним віч-на-віч, при цьому сторонам "не треба зосереджуватися нам на конкретній адженде". Крім того, він говорив, що такої зустрічі не хоче оточення Путіна.

Чому Київ і Москва не можуть організувати такий саміт, читайте в матеріалі РБК-Україна "Токсичні відносини. Що заважає зустрічі Зеленського і Путіна і навіщо вона потрібна".