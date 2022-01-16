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У Путіна відкидають звинувачення в кібератаках на Україну: "не маємо жодного стосунку"

Автор: Марія Кучерявець

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що РФ не причетна до кібератак на сайти держструктур України. За його словами, такі звинувачення є "бездоказовими".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Ми не маємо до цього жодного стосунку. Росія не має жодного стосунку до цих кібератаків", - заявив Пєсков.

Він зазначив, що Москві відомо про звинувачення на її адресу, проте вони нібито є "бездоказовими".

"Ми майже звикли до того, що українці у всьому звинувачують Росію, навіть у поганій погоді в своїй країні"", - додав Пєсков.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня була здійснена найбільша за чотири роки кібератака на Україну, вона "поклала" ряд урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія".

Зазначимо, після чого Служба безпеки України заявила, що є ознаки причетності спецслужб Росії до цієї кібератаки.

У РНБО також вважають, що за нею стоїть Російська Федерація.

Тим часом в Офісі президента запевняють у тому, що Україна готова відповісти на неї.

Разом з тим, заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк заявив, що за кібератакою на держсайти України може стояти розвідка Білорусі.

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ПєсковКібератака