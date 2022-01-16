У Путіна відкидають звинувачення в кібератаках на Україну: "не маємо жодного стосунку"

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що РФ не причетна до кібератак на сайти держструктур України. За його словами, такі звинувачення є "бездоказовими".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Ми не маємо до цього жодного стосунку. Росія не має жодного стосунку до цих кібератаків", - заявив Пєсков.

Він зазначив, що Москві відомо про звинувачення на її адресу, проте вони нібито є "бездоказовими".

"Ми майже звикли до того, що українці у всьому звинувачують Росію, навіть у поганій погоді в своїй країні"", - додав Пєсков.