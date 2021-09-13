У Путіна оцінили відносини росіян і українців. Кажуть про "спорідненість"

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков оцінив відносини між росіянами і українцями. Він заявив про зростання кількості українців, які "ненавидять Росію".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву прес-секретаря в інтерв'ю білоруському телеканалу ОНТ .

Як зазначив прес-секретар Путіна, незважаючи на зростання в Україні кількості "людей, які вже починають ненавидіти Росію", і росіяни, і українці - нібито "родичі".

"Ви самі знаєте, яка зараз у нас "дружба" з Україною, але це не означає, що ми втратили свої родинні стосунки з українським народом", - сказав Пєсков.

Раніше Пєсков підтвердив бажання Москви налагодити відносини з Києвом.