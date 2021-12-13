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У Путіна відреагували на заяву Зеленського про можливий референдум щодо Донбасу

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський не виключає можливості проведення референдуму про Донбас. У президента РФ Володимира Путіна відреагували і назвали це внутрішнім питанням України.

Позицію Кремля озвучив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

За його словами, інтерес представляє можливе формулювання питання, яке виноситься на референдум.

"Проведення референдуму щодо Донбасу - це внутрішня справа України. Там, звичайно, цікаво б зрозуміти, як могло б бути сформульоване питання для цього референдуму", - сказав він.

Заява Зеленського

Український лідер допустив проведення референдуму щодо Донбасу в ефірі телеканалу "1+1" у п'ятницю ввечері.

"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі. У нас може бути таке в житті. Це (референдум, - ред.) може бути щодо Донбасу, щодо Криму", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, в травні в Офісі президента України назвали умову проведення референдуму щодо Донбасу.

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Володимир ПутінВолодимир Зеленський