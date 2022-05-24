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У Путіна відреагували на затримання Додона: це внутрішня справа Молдови

Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Затримання колишнього президента Ігоря Додона є внутрішньою справою Молдови. Москва лише хоче бути впевнена в тому, що всі його права будуть дотримані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Це внутрішня справа Молдови... Ми стривожені, що знову подібні практика застосовується щодо тих, хто є прихильниками розвитку дружніх відносин з Росією", - зазначив він.

Він також підкреслив, що Кремль хоче бути впевненим у дотриманні всіх законних прав Додона.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронні органи Молдови затримали Додона у справі про пасивну корупцію, фінансування політичної партії злочинною організацією, державну зраду та незаконне збагачення.

Справа "кульок" стосується нібито незаконному отриманні фінансування для Партії соціалістів у 2019 році. Два роки тому у публічному доступі з'явилося відео, на якому олігарх Влад Плахотнюк намагається вручити Додону пакет з грошима, то той просив передати його іншим членам своєї партії.

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