У Путіна відреагували на затримання Додона: це внутрішня справа Молдови

Затримання колишнього президента Ігоря Додона є внутрішньою справою Молдови. Москва лише хоче бути впевнена в тому, що всі його права будуть дотримані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Це внутрішня справа Молдови... Ми стривожені, що знову подібні практика застосовується щодо тих, хто є прихильниками розвитку дружніх відносин з Росією", - зазначив він.

Він також підкреслив, що Кремль хоче бути впевненим у дотриманні всіх законних прав Додона.