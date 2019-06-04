У Путіна відреагували на повернення Кучми в мінську групу

Призначений президентом України Володимиром Зеленським офіційний представник України в тристоронній контактній групі щодо ситуації на Донбасі Леонід Кучма - авторитетний і досвідчений діяч. Про це сказав журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Однак, зазначив Пєсков, в питанні врегулювання конфлікту важлива концептуальна позиція самого президента України Зеленського.

"Сам по собі Кучма це, природно, досить авторитетний діяч, досвідчений, добре розбирається в цій проблематиці, і тут дуже важлива концептуальна позиція глави держави", - сказав Пєсков журналістам.

Відзначимо, 3 червня президент України Володимир Зеленський повернув у тристоронню контактну групу Леоніда Кучму, який очолить українську сторону на переговорах по Донбасу в Мінську.

Зазначимо, Кучма увійшов в тристоронню контактну групу наприкінці червня 2014 року і представляв Україну на переговорах з Росією щодо Донбасу за участю ОБСЄ. З лютого 2015 року Кучма був офіційним представником України в тристоронній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Кучма завершив роботу в ТКГ по Донбасу на початку жовтня 2018 року. Зазначимо, в серпні 2018 року Кучмі виповнилося 80 років.