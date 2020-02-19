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У Путіна відреагували на погрози Туреччини щодо операції в Сирії

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Кремль вважає операцію Туреччини в Сирії найгіршим варіантом

У Кремлі відреагували на заяви президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо можливої нової військової операції на півночі Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Так, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков назвав військову операцію Туреччини проти сил режиму Башара Асада найгіршим сценарієм розвитку подій у провінції Ідліб.

"Давайте не будемо виходити з найгірших сценарії", - відповів він на питання, як Росія відповідатиме на початок турецької операції в Сирії.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Ердоган заявив, що Анкара розпочне нову військову операцію в сирійській провінції Ідліб, якщо режим Асада не припинить наступ. Ердоган наголосив, що початок операції є питанням часу, тому в Асада є всього декілька днів для виведення військ з провінції.

Також РБК-Україна писало, що президент Сирії Башар Асад не планує припиняти наступ на провінцію Ідліб, поки не буде досягнуто повної перемоги.

Крім того, за даними ООН, починаючи з 1 грудня 2019 року сирійську провінцію Ідліб покинули близько 1 мільйона жителів. Сирійці масово покидають свої домівки через наступ на провінцію сил режиму Асада.

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