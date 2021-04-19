У Путіна відреагували на погрози США про наслідки в разі смерті Навального

США пригрозили Москві наслідками у разі смерті російського опозиціонера Олексія Навального в тюрмі. У Кремлі це "ніяк не сприйняли".
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
Він також нагадав, що під час телефонної розмови президентів РФ і США тема справи Навального не піднімалася.
"Ми ніяк не сприймаємо подібні заяви, які роблять представники інших держав", - заявив Пєсков.
Раніше радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, що уряд США попередив владу Росії про наслідки, якщо критик Кремля Олексій Навальний помре у в'язниці. Конкретні заходи не розголошуються.
Зазначимо, прихильники Навального заявляють, що здоров'я 44-річного критика Кремля стрімко погіршується, його прес-секретар каже, що він "помирає". За словами лікарів, у опозиціонера зростає ризик ниркової недостатності і проблем з серцем.
Нагадаємо, у ПАРЄ пройдуть термінові дебати для затвердження резолюції по Навальному.
Раніше повідомлялося, що Навальний оголосив голодування у в'язниці. Він відмовлявся приймати їжу, поки його не огляне лікар, оскільки його ноги втрачали чутливість і погіршується загальний стан.