RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Путіна відреагували на удар Bayraktar на Донбасі: не сприяє врегулюванню

Автор: Сергей Новиков

Російська сторона вважає, що застосування Збройними силами України ударних безпілотників Bayraktar на Донбасі не сприяє врегулюванню конфлікту. Москва наполягає на тому, що нібито постачання озброєнь українським військовим можуть потенційно призвести до дестабілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"У нас дійсно особливі, хороші відносини з Туреччиною. Але в даному випадку, на жаль, підтверджуються наші побоювання, що постачання подібних озброєнь українським військовим можуть потенційно призвести до дестабілізації на лінії зіткненні. Як тільки озброєння потрапляють в руки військових, вони потенційно можуть застосовуватися. Це не сприяє врегулюванню "внутрішньоукраїнської" проблеми", - заявив він.

Нагадаємо, вчора українська армія вперше застосувала безпілотник Bayraktar для знищення артилерійського знаряддя бойовиків на Донбасі.

Безпілотник застосували після марних спроб з боку ОБСЄ домогтися від бойовиків припинення вогню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінДонбас