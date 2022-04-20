У Путіна відреагували на прохання Медведчука про обмін: поки нічого сказати

У президента Росії Володимира Путіна поки немає реакції на прохання Віктора Медведчука про обмін на жителів і захисників Маріуполя. У Кремля поки нічого сказати з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"За цим сюжетом сказати поки нічого", - відповів він на прохання журналіста прокоментувати реакцію Кремля на звернення Медведчука.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ініціатива обміну Медведчука на жителів і захисників обложеного Маріуполя була його особистою.

Відзначимо, в день звернення Медведчука російське телебачення показало двох полонених британців, які попросили прем'єра Бориса Джонсона обміняти їх на українського нардепа. Але офіційний Лондон підкреслив, що не буде втручатися в процес.

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