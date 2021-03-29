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У Путіна відреагували на загострення на Донбасі: є ризик силового сценарію

Автор: РБК-Україна

Російська влада висловлює занепокоєння останнім загостренням на Донбасі, в результаті якого українська сторона понесла втрати. При цьому в Кремлі наполягають, що вдаються до провокацій нібито українські військові.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Що стосується ситуації на лінії зіткнення, то ми і раніше говорили, що у нас викликає серйозну стурбованість ескалація напруженості. Ми і раніше висловлювали свою стурбованість у зв'язку з провокаційними діями з боку українських збройних сил, які мали місце", - зазначив Пєсков.

Він також зазначив, що ця тема обговорювалася на переговорах помічників президентів. Пєсков підкреслив, що ескалація напруженості загрожує "надзвичайно небезпечним силовим сценарієм".

Нагадаємо, минулого тижня в результаті обстрілу в районі Шумів Донецької області загинули четверо українських бійців. Після цього Київ ініціював позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, але воно не відбулося.

Сьогодні стало відомо, що президент Росії Володимир Путін не планує розмову з президентом України Володимиром Зеленським з приводу ескалації на Донбасі.

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Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяДонбас
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