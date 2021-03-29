У Путіна відреагували на загострення на Донбасі: є ризик силового сценарію

Російська влада висловлює занепокоєння останнім загостренням на Донбасі, в результаті якого українська сторона понесла втрати. При цьому в Кремлі наполягають, що вдаються до провокацій нібито українські військові.

"Що стосується ситуації на лінії зіткнення, то ми і раніше говорили, що у нас викликає серйозну стурбованість ескалація напруженості. Ми і раніше висловлювали свою стурбованість у зв'язку з провокаційними діями з боку українських збройних сил, які мали місце", - зазначив Пєсков.

Він також зазначив, що ця тема обговорювалася на переговорах помічників президентів. Пєсков підкреслив, що ескалація напруженості загрожує "надзвичайно небезпечним силовим сценарієм".