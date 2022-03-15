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У Путіна відмовляються прогнозувати, коли буде мирний договір з Україною

Автор: Юлія Бойко

У російському Кремлі не хочуть прогнозувати, коли буде мирний договір з Україною. Там зазначають, що продовження переговорів вже нібито є позитивним фактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Робота між двома делегаціями ведеться. Вона ведеться за допомогою відеоконференції. Робота складна. Позитивним є сам факт продовження роботи. Давати прогнози поки не хочемо, давайте дочекаємося, коли будуть відчутні результати", - зазначив Пєсков.

Зазначимо, напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович припустив, що до травня Росія і Україна можуть укласти мирну угоду.

Нагадаємо, сьогодні відновилися переговори делегацій у форматі відеоконференції.

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Володимир ПутінВійна Росії проти України