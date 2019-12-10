У Путіна назвали умови зміни формату контактної групи по Донбасу

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У Путіна наполягають на діалозі з "республіками" Донбасу

Зміна формату тристоронньої контактної групи по Донбасу можлива тільки з урахуванням думки самопроголошених "республік". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова російським ЗМІ.

За його словами, на сьогодні не можна повністю виключати розширення складу контактної групи.

"Будь-які зміни формату виключати не можна, але змінювати формат без узгодження всіма учасниками - трьома сторонами в цій групі - неможливо і навряд чи це можна зробити", - зазначив Пєсков.

Він додав, що такі рішення неможливо приймати "без позиції і думки самопроголошених республік і контактів Києва з цими представниками".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль не виключає можливості зміни нормандського формату. При цьому російські ЗМІ пишуть, що на нормандському саміті велика частина питань стосувалася "ДНР" і "ЛНР", які представлені на переговорах не були.

Крім того, у Путіна заявили, що на вчорашній нормандській зустрічі не обговорювалася пропозиція президента України Володимира Зеленського про створення додаткової підгрупи, яка буде займатися питаннями передачі кордону під контроль України.