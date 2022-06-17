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У Путіна назвали рішення Єврокомісії щодо України приводом для "підвищеної уваги"

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Москва, П'ятниця 17 червня 2022 15:42
У Путіна назвали рішення Єврокомісії щодо України приводом для "підвищеної уваги" Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Рекомендація Єврокомісії надати Україні статус кандидата у члени ЄС, потребує підвищеної уваги. Ми ретельно будемо спостерігати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитує "РІА Новини".

"Це, як і раніше, залишається іншою площиною (ніж питання вступу в НАТО - ред.), хоча це вимагає нашої підвищеної уваги, тому що ми всі знаємо про інтенсифікацію в Європі дискусій щодо посилення оборонної складової Євросоюзу, військової, оборонної та складової в галузі безпеки, тому там відбуваються різні трансформації, які ми, звичайно, найретельніше спостерігаємо", - сказав Пєсков.

Рішення Єврокомісії

Нагадаємо, сьогодні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про надання рекомендації надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Додамо, це рішення вже привітав президент Володимир Зеленський, заявивши, що це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить українську перемогу.

Зазначимо, раніше в Москві вже заявляли, що позиція РФ щодо майбутнього вступу України до Європейського союзу змінилася.

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Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
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