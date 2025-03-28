У Путина назвали Маска "великим провидцем" и предложили помощь с АЭС на Марсе

"Россия может предложить небольшую атомную электростанцию для миссии на Марс и другие передовые технологические возможности", - сказал Дмитриев.

По его словам, Россия якобы имеет ряд ядерных технологий, которые могут пригодиться для освоения Марса.

Стоит заметить, что за последний месяц это уже второе заявление российского чиновника о возможном сотрудничестве с Маском. При этом Дмитриев назвал Маска "великим провидцем" и подчеркнул важность партнерства.

Интересно то, что недавно Маск заявил, что ракета Starship отправится на Марс в конце следующего года. В случае, если миссия будет успешной, первые посадки людей могут состояться между 2029 и 2031 годами.

Starship

Напомним, Starship - это многоразовая ракета-носитель и космический корабль. Она была разработана компанией SpaceX для выполнения различных миссий. Заявлялось, что производство Starship является ключевым этапом в планах Маска по полету на Марс.

Целью Starship является создание транспортного средства, которое будет способно перевозить людей и грузы в космос. При этом корабль должен быть многоразовым, что позволит значительно снизить расходы на космические полеты.

Главная особенность Starship - способность к вертикальному взлету и посадке. Корабль имеет высоту 50 метров и диаметр 9 метров.

Стоит заметить, что президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании заявил, что Штаты полетят на Марс.