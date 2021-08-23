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У Путіна назвали Кримську платформу недружньою по відношенню до Росії

Автор: Анастасія Рокитна

У Росії різко відреагували на проведення саміту Кримська платформа в Києві. Назвали його недружнім по відношенню до РФ.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Кремль оцінює саміт як недружній по відношенню до Росії, сказав Пєсков.

"Ми ставимося до цього заходу як до надзвичайно недружнього по відношенню до нашої країни. Ми категорично не сприймаємо подібні твердження щодо "російського регіону", щодо Криму. В цьому плані ставлення абсолютно однозначне - ставимося як до антиросійського заходу", - сказав прес-секретар Путіна.

Сьогодні в Києві стартував саміт Кримська платформа. До участі в заході долучилися представники понад 40 країн, відкрив захід президент України Володимир Зеленський.

РБК-Україна зібрала всі заяви представників країн на саміті.

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Володимир ПутінКримська платформа