Путина могут "снести": эксперт объяснил, как обвал цен на нефть ударит по России

"Пока там у власти Путин, он будет "быковать" до конца. Но когда будет падение цен на нефть, то там у элит будут предложения сносить этого психа и делать то, что нужно", - считает политолог.

Ведь по его словам, России все равно нужны деньги для того, чтобы обеспечивать как граждан, так и регионы. Ведь без дотаций некоторые из них могут задуматься над чем пи нужна им Россия.

Политолог также считает, что США знают, каково истинное состояние экономики России и таким образом пытаются давить на нее. Однако Путин все равно продолжает "быковать", ведь думает, что выиграет в такой погоне.

"Смотрите, там падают железнодорожные перевозки. Это означает, что не так все хорошо в экономике. А это признаки того, что даже на том, что перевозятся военные грузы, не все так хорошо. А дальше расходы. Их расходы на оборону и на войну больше, чем в Советском Союзе. И при падении цены на нефть, если она реально влупит где-то там ниже 30 долларов, это очень хорошая ситуация для нас", - подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля падение мировых цен на нефть привело к снижению цены на флагманский российский сорт нефти Urals до 50 долларов за баррель.