Путина могут выгнать из Кремля при успешном контрнаступлении Украины, - британский генерал

Если Украина совершит успешное контрнаступление, а российская армия развалится, то диктатора Владимира Путина могут изгнать из Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего главу Генштаба Британии генерала Ричарда Даннатта в эфире Sky News .

Он считает, что украинские военные могут провести успешное контрнаступление в конце весны - в начале лета при правильном планировании и продолжении поставок оборудования и боеприпасов со стороны союзников.

Генерал отметил, что в таком случае в этом году есть реальный шанс добиться решающего результата на поле боя. По его словам, несколько решающих ударов, нанесенных в определенных точках на этом растянутом фронте по оккупационной армии, вполне могут сломать моральный дух российских военных и сломать позвоночник их армии.

"Дело в том, что вам не обязательно разбивать армию основательно повсюду на поле боя. Вы просто должны убедить достаточное количество солдат, что они проиграли, и когда они думают, что проиграли, они проиграли", - сказал он.

При этом он считает, что Запад сделал недостаточно для того, чтобы война России против Украины завершилась в текущем году.

Кроме того, Даннатт отметил, что недовольные развитием войны российские генералы могут прогнать Владимира Путина из Кремля.

"Я хотел бы думать, что если контрнаступление украинцев будет достаточно хорошо спланировано, поддержано и выполнено, что Путин не будет в состоянии принимать слишком много решений самостоятельно, что если его армия развалится и побежит, то я думаю, что вполне вероятно, что его также выгонят из Кремля", - сказал он.

При этом генерал не может спрогнозировать, кто придет вместо Путина. Однако он отметил, что, по его мнению, группа людей, группа лидеров, наиболее недовольных в РФ на данный момент, - это высший генералитет.